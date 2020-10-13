Виджет онлайн консультанта для сайта

Новый онлайн-чат на сайт Verbox обеспечит лучший сервис вашим пользователям. Он поможет получить информацию о посетителе и превратить его в клиента.
Новый онлайн-чат на сайт Verbox обеспечит лучший сервис вашим пользователям. Он поможет получить информацию о посетителе и превратить его в клиента.
Вы можете скачать модуль онлайн-консультанта для сайта и быть доступными в чате с любого устройства и ОС одновременно: Mac, Windows, iPhone или Android, на ПК или в мобильном приложении на смартфоне.
Получайте сообщения из мессенджера Telegram прямо в наш чат – приложение для оператора.
Возможности работы с E-mail письмами любого почтового сервиса. Сокращайте время на ответ и собирайте лиды.
Теперь Verbox работает с Я.Диалогами — настройте интеграцию и в поисковой выдаче появится кнопка чата.
Общайтесь с клиентами, которые выбирают ваш товар или услугу на Avito, в нашей программе.
Сообщения сразу из всех соцсетей и мессенджеров
можно получать в живом онлайн чате прямо на сайте.
Огромное количество обращений из разных
источников, а менеджер только один?
Он точно справится!
Ни одно обращение не останется без ответа.
Независимые и правдивые отзывы наших клиентов, высокие оценки в сравнении с другими сервисами.
Отвечайте на вопросы, подсказывайте, решайте проблемы, увеличивайте продажи
Форма виджета онлайн-консультанта будет именно такой, какая нужна вам: сливаться с дизайном вашего сайта или выделяться, быть статичной кнопкой или ярким всплывающим окном. Ваш чат — ваши настройки!
Посмотрите, как будет выглядеть сервис Verbox на вашем сайте: онлайн, бесплатно и без регистрации!
Автодействие — захват внимания, новая технология по превращению посетителя в клиента.
Посетитель пролистывает страницу, заходит на вкладки, наводит курсор на текст или заполняет формы обратной связи — на каждое движение можно настроить автоматический ответ. И если раньше пользователь закрывал всплывающий виджет онлайн чата на сайте, не читая сообщения, то сейчас он будет получать информацию «порционно» - в нужном месте, в нужное время.
Предположим, у вас крупный интернет-магазин и к вам забрел клиент. Он не активный пользователь. Если он воспользуется сервисом обратной связи, написав Вам в чате, то это уже удача. Ему достаточно сказать, чего он хочет, и вы уже самостоятельно переносите его на нужную страницу, добавляете интересующий товар, выбираете цвет и количество, нажимаете кнопки.
Пришло время внести личную информацию? Можете заполнить ее под диктовку или позволить клиенту сделать это самостоятельно под вашим руководством. Удобно, без лишних слов, с огромной экономией времени и нервов.Клиент не просто получит ответ в чате, а получит поддержку, увидит, как правильно, и в дальнейшем сможет сам проделывать эти действия на сайте. Не нужно долго объяснять и по шагам «тыкать» указкой. Берите управление на себя и ведите клиента к цели.
Уникальная технология Co-browse позволит мгновенно подключиться к браузеру клиента и посмотреть, что происходит у него на экране. Оптимизируйте работу менеджера и помогите клиенту!
Если посетитель вашего сайта оставил заявку, телефон или E-mail в форме виджета чата Verbox - его контакты автоматически сохраняются CRM.
Забудьте о переходе на сторонние сайты: клиент может оплатить сервис, не выходя из окна онлайн-консультанта, сразу перейдя на страницу оплаты. Это гарантированно повысит количество оплаченных заказов.
Собирайте статистику, наблюдайте, реагируйте, продавайте
Как расположить клиента к себе? Больше узнать о нем! Где находится, по каким страницам переходил, из какого источника и по какому запросу пришел, каким товаром интересуется.
Зная все это, можно легко настроить качественную таргетированную рекламу, не обращаясь к другой статистике, а также скорректировать товарную сетку и ценовую политику. Все модули и инструменты доступны в «Личном кабинете».
Мы знаем, кто из ваших операторов дал маху
Качественная работа онлайн-менеджера повышает количество лояльных клиентов и гарантированно увеличивает стабильный рост продаж. Получайте отчеты о проведенных и пропущенных диалогах на почту, оценивайте и мотивируйте работу консультантов — результат не заставит себя ждать!
Работа над усовершенствованием и доработкой Личного Кабинета идёт полным ходом! Сегодня мы добавили раздел События, теперь вы можете отправить сообщение в ответ на действие клиента, используя необходимый вам кан...
Работа рассылки Вконтакте и Одноклассниках полностью возобновлена. Обратите внимание! Для создание рассылки вам необходимо указать группу как Вконтакте, так и Одноклассниках, даже если вам нужна рассылка только в одно...
Реактивно помогли!)))
отлично все
Сервис предлагает комфортное и продуктивное общение с посетителями через любые каналы связи. При этом не только изучает клиентов, но и предоставляет множество способов по их привлечению и захвату.
Для вашего удобства мы создали Базу Знаний. с подробными инструкциями по установке и работе с Verbox.
Онлайн консультант для сайта – это виджет позволяющий наладить обратную связь между потребителем и компанией в режиме онлайн. С помощью онлайн чата менеджеры могут круглосуточно консультировать клиентов, обратившихся на сайте, написавших с социальных сетей и мессенджеров. При помощи онлайн консультанта менеджеры могут решать определенные проблемы и задачи, с которыми сталкивается клиент при работе с сайтом или при выборе продукта и услуги.