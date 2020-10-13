Виджет онлайн консультанта для сайта

Предположим, у вас крупный интернет-магазин и к вам забрел клиент. Он не активный пользователь. Если он воспользуется сервисом обратной связи, написав Вам в чате, то это уже удача. Ему достаточно сказать, чего он хочет, и вы уже самостоятельно переносите его на нужную страницу, добавляете интересующий товар, выбираете цвет и количество, нажимаете кнопки.

Пришло время внести личную информацию? Можете заполнить ее под диктовку или позволить клиенту сделать это самостоятельно под вашим руководством. Удобно, без лишних слов, с огромной экономией времени и нервов.Клиент не просто получит ответ в чате, а получит поддержку, увидит, как правильно, и в дальнейшем сможет сам проделывать эти действия на сайте. Не нужно долго объяснять и по шагам «тыкать» указкой. Берите управление на себя и ведите клиента к цели.