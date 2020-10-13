 Онлайн консультант для сайта ✉ добавить бесплатный сервис «живого» чата с удобной формой обратной связи в Москве и регионах

Виджет онлайн консультанта для сайта

Новый онлайн-чат на сайт Verbox обеспечит лучший сервис вашим пользователям. Он поможет получить информацию о посетителе и превратить его в клиента.

Попробовать чат бесплатно

Verbox не просто онлайн мессенджер для сайта

Вы можете скачать модуль онлайн-консультанта для сайта и быть доступными в чате с любого устройства и ОС одновременно: Mac, Windows, iPhone или Android, на ПК или в мобильном приложении на смартфоне.

Установить Verbox можно практически на любые платформы

Программы для ПК и Web:

           

Мобильные приложения:

   

Telegram

Получайте сообщения из мессенджера Telegram прямо в наш чат – приложение для оператора.

Настроить

E-mail канал

Возможности работы с E-mail письмами любого почтового сервиса. Сокращайте время на ответ и собирайте лиды.

Настроить

Я.Диалоги

Теперь Verbox работает с Я.Диалогами — настройте интеграцию и в поисковой выдаче появится кнопка чата.

Настроить

Avito

Общайтесь с клиентами, которые выбирают ваш товар или услугу на Avito, в нашей программе.

Настроить

Тарифные планы

Подробнее

Все функции онлайн чата Verbox - 14 дней бесплатно

Подключить

Все источники коммуникации в одном приложении

Сообщения сразу из всех соцсетей и мессенджеров

можно получать в живом онлайн чате прямо на сайте.

Огромное количество обращений из разных

источников, а менеджер только один?


Он точно справится!

Ни одно обращение не останется без ответа.

Самый высокий рейтинг среди конкурентов

Verbox  
от verbox.ru



Все отзывы

 

Независимые и правдивые отзывы наших клиентов, высокие оценки в сравнении с другими сервисами.

Широкие возможности для общения с посетителем

Отвечайте на вопросы, подсказывайте, решайте проблемы, увеличивайте продажи

Статусы операторовСтатусы операторовТеперь, если вы стали невидимым, то об этом не забудете. Вы настроили расписание работы операторов? Когда рабочее время оператора подойдёт к концу, полоса вверху программы уведомит вас об этом, и поменяет свой цвет.
Настраиваемый список посетителейНастраиваемый список посетителейРедактируйте список клиентов, удаляйте ненужные диалоги.
Смайлики в тексте сообщенияСмайлики в тексте сообщенияИспользуйте смайлики в сообщениях, это позволит легко передать эмоции и поднять настроение клиенту 😉
Наблюдение за набором сообщенийНаблюдение за набором сообщенийКлиент только начал печатать, а вы уже знаете, что ему нужно. Начните диалог, даже если клиент не отправил сообщение.
Межоператорский чатМежоператорский чатСоздаст рабочее пространство для операторов. Функция позволяет оперативно посоветоваться с коллегами, оставаясь на связи с клиентом.
Просмотр информации о клиентеПросмотр информации о клиентеБольше не нужно задавать лишних вопросов клиенту – вы уже всё о нём знаете. Используйте эту информацию, отвечайте быстрее и точнее.
Данные о местоположении клиентаДанные о местоположении клиентаКлиент из Калининграда спрашивает: «В каком магазине я могу найти кубик Рубика?» - без лишних вопросов, вы уже знаете ответ!
Быстрые шаблоны ответовБыстрые шаблоны ответовЕсли у вас один оператор и у него не сто рук – не беда! Настройте заранее подготовленные сообщения на часто задаваемые вопросы.
чат для сайта
Возможности приложения

Станет частью web-сайта

Форма виджета онлайн-консультанта будет именно такой, какая нужна вам: сливаться с дизайном вашего сайта или выделяться, быть статичной кнопкой или ярким всплывающим окном. Ваш чат — ваши настройки!

Посмотрите, как будет выглядеть сервис Verbox на вашем сайте: онлайн, бесплатно и без регистрации!

Повышает конверсию сайта при помощи автодействий

Автодействие — захват внимания, новая технология по превращению посетителя в клиента.

Посетитель пролистывает страницу, заходит на вкладки, наводит курсор на текст или заполняет формы обратной связи — на каждое движение можно настроить автоматический ответ. И если раньше пользователь закрывал всплывающий виджет онлайн чата на сайте, не читая сообщения, то сейчас он будет получать информацию «порционно» - в нужном месте, в нужное время.

 

 

Перехват управления

Предположим, у вас крупный интернет-магазин и к вам забрел клиент. Он не активный пользователь. Если он воспользуется сервисом обратной связи, написав Вам в чате, то это уже удача. Ему достаточно сказать, чего он хочет, и вы уже самостоятельно переносите его на нужную страницу, добавляете интересующий товар, выбираете цвет и количество, нажимаете кнопки.

Пришло время внести личную информацию? Можете заполнить ее под диктовку или позволить клиенту сделать это самостоятельно под вашим руководством. Удобно, без лишних слов, с огромной экономией времени и нервов.Клиент не просто получит ответ в чате, а получит поддержку, увидит, как правильно, и в дальнейшем сможет сам проделывать эти действия на сайте. Не нужно долго объяснять и по шагам «тыкать» указкой. Берите управление на себя и ведите клиента к цели.

 

Видит глазами клиентов

Уникальная технология Co-browse позволит мгновенно подключиться к браузеру клиента и посмотреть, что происходит у него на экране. Оптимизируйте работу менеджера и помогите клиенту!

ДиалогДиалогПри переходе в Co-browse можно продолжить переписку с клиентом. Для этого не нужно заново открывать диалог или переходить в другие вкладки.
Просматриваемая страницаПросматриваемая страницаЗная, на какие страницы заходит клиент, можно сориентировать его в выборе товара или помочь в поиске интересующей информации.
Наблюдение за поведением посетителяНаблюдение за поведением посетителяНаблюдая за поведением посетителя на сайте, менеджер может помочь с выбором покупки, подсказать, как оформить заказ и предложить сопутствующий товар.
УказкаУказкаНе тратьте время на объяснения – с помощью указки покажите клиенту интересующие его элементы.
Перехват управленияПерехват управленияПроведите клиента по разделам сайта, заполните форму, добавьте товар в корзину. Больше не нужно по шагам тыкать клиенту указкой. Возьмите мышь клиента в свои руки!
Заполненные поляЗаполненные поляПокажем все формы и поля, которые заполняет посетитель. Вы можете быстро помочь клиенту, если он пропустил поле или не смог указать корректную информацию.
Движение и клики мышиДвижение и клики мышиПокажем все движения мыши и клики посетителя. Можно увидеть ошибки сайта и предложить помощь, если посетитель «потерялся».
сервис обратной связи приложение

Интеграция с CRM системами в один клик

Если посетитель вашего сайта оставил заявку, телефон или E-mail в форме виджета чата Verbox - его контакты автоматически сохраняются CRM.

Конструктор вкладок виджета

Дополнительные вкладки

Форма “Заказать звонок”

Приём отзывов

Принимает платежи прямо из чата

Забудьте о переходе на сторонние сайты: клиент может оплатить сервис, не выходя из окна онлайн-консультанта, сразу перейдя на страницу оплаты. Это гарантированно повысит количество оплаченных заказов.

Интегрировано с ведущими платежными системами

Яндекс.Деньги
Робокасса
RBK Money
Cloud Payments
PayMaster.ua

Продвинутая система отчетов

Собирайте статистику, наблюдайте, реагируйте, продавайте

 

Как расположить клиента к себе? Больше узнать о нем! Где находится, по каким страницам переходил, из какого источника и по какому запросу пришел, каким товаром интересуется.

Зная все это, можно легко настроить качественную таргетированную рекламу, не обращаясь к другой статистике, а также скорректировать товарную сетку и ценовую политику. Все модули и инструменты доступны в «Личном кабинете».

 

Мы знаем, кто из ваших операторов дал маху

 

Качественная работа онлайн-менеджера повышает количество лояльных клиентов и гарантированно увеличивает стабильный рост продаж. Получайте отчеты о проведенных и пропущенных диалогах на почту, оценивайте и мотивируйте работу консультантов — результат не заставит себя ждать!

Устанавливается на все CMS

Установка html-кода виджета для обратной связи на Wordpress, MODx или другую систему управления сайтом займёт у вас не более 4 минут.

Подробнее

Новости

30 октября 2020

Новинка! События в Личном Кабинете

Работа над усовершенствованием и доработкой Личного Кабинета идёт полным ходом! Сегодня мы добавили раздел События, теперь вы можете отправить сообщение в ответ на действие клиента, используя необходимый вам кан...
13 октября 2020

Рассылка ВК и ОК восстановлена

Работа рассылки Вконтакте и Одноклассниках полностью возобновлена. Обратите внимание! Для создание рассылки вам необходимо указать группу как Вконтакте, так и Одноклассниках, даже если вам нужна рассылка только в одно...
Все новости

Отзывы

30 октября 2020

Интернет-магазин Сантехники NEOceramica.kz

Реактивно помогли!)))
23 октября 2020

Coddy

отлично все
Все отзывы

Verbox не просто онлайн мессенджер для сайта

Сервис предлагает комфортное и продуктивное общение с посетителями через любые каналы связи. При этом не только изучает клиентов, но и предоставляет множество способов по их привлечению и захвату.

Это ещё не всё...

Как установить онлайн консультант на сайт?

Выберите нужную платформу:

Как работать с онлайн консультантом?

Для вашего удобства мы создали Базу Знаний. с подробными инструкциями по установке и работе с Verbox.

Зачем нужен онлайн консультант на сайте?

Онлайн консультант для сайта – это виджет позволяющий наладить обратную связь между потребителем и компанией в режиме онлайн. С помощью онлайн чата менеджеры могут круглосуточно консультировать клиентов, обратившихся на сайте, написавших с социальных сетей и мессенджеров. При помощи онлайн консультанта менеджеры могут решать определенные проблемы и задачи, с которыми сталкивается клиент при работе с сайтом или при выборе продукта и услуги.

ВСЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ